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Происшествия

В Крыму в тройной аварии с участием КамАЗа пострадали двое

13:26 понедельник, 15 ноября 2021

Два человека получили травмы в автомобильной аварии с участием двух легковых авто и КамАЗа в Крыму.

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МВД по РК. Авария произошла в 10:20 утра понедельника в районе населенного пункта Виноградное на автодороге Симферополь - Ялта.

«В результате ДТП водитель и пассажиры Ford получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus, который двигался со стороны Ялты в направлении Симферополя, допустил столкновение с попутным КамАЗ-5511. После этого легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства аварии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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