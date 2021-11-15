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Бизнес

В Крыму снова подорожал бензин

15:52 понедельник, 15 ноября 2021
В Крыму снова подорожал бензин

фото © Новости Крыма

На крупнейшей в Крыму сети АЗС «Атан» второй раз с начала ноября выросли цены на бензин.

Так стоимость бензина АИ-95 составила 54,25 руб. за литр. В тот же день стоимость бензина АИ-92 выросла на 18 копеек (с 49,99 до 50,17 руб. за литр), а дизельного топлива – на 10 копеек (с 53,89 до 53,99 руб. за литр).

Следующее подорожание отмечено вчера: бензин марки АИ-95 вырос до 54,35 руб. за литр, «девяносто второй» до 50,27 рублей за литр, а дизтопливо – до 54,15 рублей за литр.

В октябре в отношении АЗС «ТЭС» в Крыму возбудили два дела после повышения цен на топливо.

Напомним, что в начале августа управление службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат) сообщало о продолжении роста цен на автомобильное топливо.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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