Происшествия
В Крыму грузовик провалился под землю
«УАЗ» с пассажирами провалился на автодороге в Коктебеле, которую размыло из-за прорыва водопровода.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, инцидент произошел накануне.
«Поступила информация о том, что в поселке Коктебель по улице Илюшина произошло дорожно-транспортное происшествие, – говорится в сообщении. – По прибытии к месту вызова стало известно, что произошел прорыв водопровода. Впоследствии под напором воды просел грунт, куда провалился автомобиль «УАЗ» с тремя пассажирами».
Спасатели приняли меры для недопущения пожара в зоне ДТП. Чтобы вытащить бортовой автомобиль из ямы спасатели сцепили между собой два спецавтомобиля и использовали лебедку. В МЧС подчеркнули, что в результате аварии никто не пострадал.
Пресс-служба МЧС опубликовала фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что в яму, которая заполнена водой, провалилась только кабина автомобиля. При этом сам автомобиль наклонен, ввиду чего уровень воды со стороны пассажирской двери выше.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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