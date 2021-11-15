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Происшествия

В Крыму грузовик провалился под землю

13:44 понедельник, 15 ноября 2021
Феодосия

«УАЗ» с пассажирами провалился на автодороге в Коктебеле, которую размыло из-за прорыва водопровода.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, инцидент произошел накануне.

«Поступила информация о том, что в поселке Коктебель по улице Илюшина произошло дорожно-транспортное происшествие, – говорится в сообщении. – По прибытии к месту вызова стало известно, что произошел прорыв водопровода. Впоследствии под напором воды просел грунт, куда провалился автомобиль «УАЗ» с тремя пассажирами».

Спасатели приняли меры для недопущения пожара в зоне ДТП. Чтобы вытащить бортовой автомобиль из ямы спасатели сцепили между собой два спецавтомобиля и использовали лебедку. В МЧС подчеркнули, что в результате аварии никто не пострадал.

Пресс-служба МЧС опубликовала фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что в яму, которая заполнена водой, провалилась только кабина автомобиля. При этом сам автомобиль наклонен, ввиду чего уровень воды со стороны пассажирской двери выше.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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