В Крыму грузовик провалился под землю

«УАЗ» с пассажирами провалился на автодороге в Коктебеле, которую размыло из-за прорыва водопровода.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, инцидент произошел накануне.

«Поступила информация о том, что в поселке Коктебель по улице Илюшина произошло дорожно-транспортное происшествие, – говорится в сообщении. – По прибытии к месту вызова стало известно, что произошел прорыв водопровода. Впоследствии под напором воды просел грунт, куда провалился автомобиль «УАЗ» с тремя пассажирами».

Спасатели приняли меры для недопущения пожара в зоне ДТП. Чтобы вытащить бортовой автомобиль из ямы спасатели сцепили между собой два спецавтомобиля и использовали лебедку. В МЧС подчеркнули, что в результате аварии никто не пострадал.

Пресс-служба МЧС опубликовала фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что в яму, которая заполнена водой, провалилась только кабина автомобиля. При этом сам автомобиль наклонен, ввиду чего уровень воды со стороны пассажирской двери выше.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Центральном рынке в Симферополе эвакуатор сбил мужчину. На место происшествия прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В Севастополе автомобилист насмерть сбил лошадь. В Севастополе на проспекте Победы автомобилист насмерть сбил лошадь.

Один человек погиб при столкновении трех автомобилей в Джанкойском районе. Один человек погиб при столкновении трех автомобилей в Джанкойском районе Крыма.

В Севастополе юный велосипедист кинулся под троллейбус. В центре Севастополя на пешеходном переходе перед площадью Ушакова со стороны улицы Большая Морская произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста и троллейбуса.