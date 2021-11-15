В крымских реках зафиксировали превышение концентрации вредных веществ

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Крымский гидрометцентр опубликовал данные о загрязнения поверхностных вод в республике за октябрь.

Согласно данным мониторинга отбора проб воды превышение концентраций биологического потребления кислорода (БПК5) были отмечены в створах трех крымских рек, а превышение концентраций нитритного азота отмечено более чем в 10 местах.

Также в районе Керченского пролива наблюдалось 33 случая превышений ПДК по нефтепродуктам, сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Превышения концентраций биологического потребления кислорода (БПК5) были отмечены в створах рек Биюк-Карасу, Салгир и Дерекойка. Превышения концентраций азота нитритного были выявлены в створах: реки Биюк-Карасу, 0,7 км ниже Белогорска, реки Салгир у села Двуречье, Партизанском водохранилище, реке Альма у села Почтовое, реки Малый Салгир, в черте Симферополя и так далее», — следует из сообщения на сайте.

Превышение по железу выявлено в створе реки Салгир в районе села Двуречье.Эксперты подчеркивают, что случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов не обнаружено.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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