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Происшествия

В Алуште уже третью неделю ищут пропавшую женщину

18:59 понедельник, 15 ноября 2021
Алушта

В Алуште пропала 46-летняя женщина Татьяна Почебат.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

С 29 октября 2021 года о местонахождении женщина ничего неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, серые глаза.

Любую информацию о местонахождении Татьяны можно сообщить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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