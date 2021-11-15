Происшествия
В Алуште уже третью неделю ищут пропавшую женщину
В Алуште пропала 46-летняя женщина Татьяна Почебат.
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
С 29 октября 2021 года о местонахождении женщина ничего неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, серые глаза.
Любую информацию о местонахождении Татьяны можно сообщить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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