Судебные приставы в Севастополе арестовали два автомобиля должников

В Севастополе продолжаются совместные рейды сотрудников Госавтоинспекции и службы судебных приставов.

В рамках профилактического мероприятия «Неплательщик» проверено более 30 транспортных средств и составлено два акта описи и ареста автомобилей.

Девять водителей оплатили на месте свои задолженности на сумму около 135 тысяч рублей, остальным вручены квитанции для оплаты штрафов. Также автоинспекторами изъято шесть комплектов государственных регистрационных знаков, которые находились в розыске.

Межведомственное мероприятие прошло с использованием возможностей программного комплекса «Дорожный пристав», который сканирует номера автомашин и сверяет их с базой данных исполнительных производств. Если обнаруживается, что владелец автомобиля имеет задолженность, система сигнализирует об этом. Автоинспекторы останавливают автомобиль, а судебные приставы вручают неплательщику квитанцию или постановление суда, также автомобиль могут арестовать на месте.

Отметим, что в базу данных «Дорожный пристав» внесены все должники по производствам, которые находятся на исполнении в Севастополе: неоплаченные штрафы ГИБДД, алименты, долги по коммунальным платежам.

Профилактическое мероприятие «Неплательщик» проводится в Севастополе регулярно.

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