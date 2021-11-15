Общество
Шокирующая статистика: убыль населения Крыма выросла почти вдвое
фото © Новости Крыма
За восемь месяцев текущего года убыль населения в Крыму увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в отчете Крымстата о социально-экономическом положении республики.
«За январь-август 2021 года в республике родилось 11 902 человека, умерло 21 863 человека. Естественная убыль населения по сравнению с январем-августом 2020 года увеличилась на 4 114 человека, или в 1,7 раза», – сказано в документе.
По итогам восьми месяцев этого года число родившихся уменьшилось на 2,5%, а число умерших увеличилось на 21%.
Младенческая смертность за этот период по сравнению с прошлым годом осталась на прежнем уровне – 67 детей.
Количество зарегистрированных браков в январе-августе 2021 года составило 7531 и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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