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Общество

Шокирующая статистика: убыль населения Крыма выросла почти вдвое

06:38 понедельник, 15 ноября 2021
Шокирующая статистика: убыль населения Крыма выросла почти вдвое

фото © Новости Крыма

За восемь месяцев текущего года убыль населения в Крыму увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете Крымстата о социально-экономическом положении республики.

«За январь-август 2021 года в республике родилось 11 902 человека, умерло 21 863 человека. Естественная убыль населения по сравнению с январем-августом 2020 года увеличилась на 4 114 человека, или в 1,7 раза», – сказано в документе.

По итогам восьми месяцев этого года число родившихся уменьшилось на 2,5%, а число умерших увеличилось на 21%.

Младенческая смертность за этот период по сравнению с прошлым годом осталась на прежнем уровне – 67 детей.

Количество зарегистрированных браков в январе-августе 2021 года составило 7531 и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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