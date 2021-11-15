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Происшествия

С начала года в Крыму произошло более 150 «пьяных» ДТП: погибли 38 человек

16:35 понедельник, 15 ноября 2021

За 10 месяцев текущего года на территории Республики Крым зарегистрировано 338 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов.

Погибли 57 человек, еще 296 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РК.

«С участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 153 ДТП, в которых 36 человек погибли и 183 получили различные травмы. По вине водителей автобусов зарегистрировано 26 ДТП, в которых погибли 2 человека, травмированы 50 человек», - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала года по вине водителей грузового транспорта в Крыму зарегистрировано 33 ДТП, в которых 5 человек погибли и 40 получили ранения, уточнили в ГИБДД.

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