Рабочая группа разработает проект по защите ландшафта ЮБК

Власти Ялты создали рабочую группу для разработки проекта по защите исторического культурного ландшафта Южного берега Крыма.

Об этом в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В составе рабочей группы – руководитель движения «Берег-парк» Елена Витенберг, известные эксперты. Курирует проект советник президента России по вопросам культуры Владимир Ильич Толстой, также большую помощь оказывают министерства культуры и экологии Крыма», – уточнила она.

По словам Павленко, работа ведется в рамках масштабного проекта «Исторический культурный ландшафт Южного берега Крыма как основа социально-экономического развития». «Глобальная цель – защита нашего богатства», – подчеркнула градоначальница Ялты, уточнив, что механизмом ее достижения может стать государственная программа или федеральный закон о ЮБК.

Глава администрации Ялты пояснила, что рабочей группе фактически предстоит «собрать по крупицам сокровища ЮБК – все, что имеет культурную ценность». «Первым этапом стало обследование прибрежных парковых территорий, и по части из них уже готовы заключения. А далее настанет очередь пляжей, лесов», – отметила Павленко.

Она обратила внимание на общий вывод: культурная и природная ценность этих объектов гораздо выше, чем зафиксированная официальными статусами. А многие из них, добавила она, вообще не имеют охранного статуса – «от скамеечек с майоликовыми вставками и горельефов до целых имений и усадеб», – отметила Павленко.

Параллельно, как сообщила глава администрации Ялты, «нарабатываются новые точки притяжения», туристические тропы. «Они могут лечь в основу создания единой променадной зоны, которая протянется на десятки километров», – выразила уверенность Павленко. Главной же задачей всей этой работы она считает необходимость «избежать губительной застройки, которая зачастую проходит на абсолютно законных основаниях только потому, что нет законодательной защиты». Градоначальница также заявила, что по завершении обследования будет подготовлен доклад с конкретными предложениями главе республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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