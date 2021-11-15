Происшествия
Пьяный севастополец угрожал поджечь продуктовый магазин
фото © Новости Крыма
Наряд вневедомственной охраны прибыл в один из продуктовых магазинов по сигналу тревожной кнопки.
Выяснилось, что подвыпивший покупать, пытаясь попасть в уже закрытый магазин, развязал конфликт и, требуя обслуживания, угождал продавцу расправой и поджогом, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина требовал продать ему товар. После этого он стал бить ногами в дверь, угрожать продавцу физической расправой и поджогом магазина. Испугавшись, женщина позвала на помощь своего знакомого и между мужчинами произошла потасовка», — рассказали в пресс-службе.
Злоумышленник, которым оказался 33-летний местный житель, был задержан сотрудниками Росгвардии. Позже он был передан правоохранителям для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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