Пьяный севастополец угрожал поджечь продуктовый магазин

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Наряд вневедомственной охраны прибыл в один из продуктовых магазинов по сигналу тревожной кнопки.

Выяснилось, что подвыпивший покупать, пытаясь попасть в уже закрытый магазин, развязал конфликт и, требуя обслуживания, угождал продавцу расправой и поджогом, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина требовал продать ему товар. После этого он стал бить ногами в дверь, угрожать продавцу физической расправой и поджогом магазина. Испугавшись, женщина позвала на помощь своего знакомого и между мужчинами произошла потасовка», — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник, которым оказался 33-летний местный житель, был задержан сотрудниками Росгвардии. Позже он был передан правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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