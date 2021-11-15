Прогноз погоды в Крыму на понедельник 15 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 15 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-восточный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 95 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 99 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер северный 22 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 95 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 92 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 97 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 91 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 93 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 12, в Керчи - 12, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 14, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 22, в Одессе - 11, в Сочи - 16, в Турции - 22, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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