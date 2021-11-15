Власть
Проезд к Южному молу в Севастополе закроют на четыре месяца
Временные ограничения движения вводятся на улице Катерной в Севастополе с 17 ноября.
Сначала ее частично закроют для движения транспорта на сутки – до 8.00 18 ноября. А затем, с 9.00 этого же дня, дорогу перекроют полностью на четыре месяца.
«Ввести временное ограничение дорожного движения всех видов транспортных средств, за исключением транспорта средств оперативных и экстренных служб Севастополя, транспортных средств лиц, проживающих и работающих в зоне действия введенных временных ограничений движения, по участку автомобильной дороги от дома №52 по улице Катерной в направлении в сторону Южного оградительного мола с 9.00 18.11.2021 до 22.00 14.03.2022», – указано в приказе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Размещение средств организации дорожного движения поручено ООО «СоюзДонСтрой».
Документ размещен на официальном портале органов исполнительной власти города.
Введение ограничений связано со строительством Мартыновского канализационного коллектора.
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