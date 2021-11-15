Объездную Симферополя обещают сдать в эксплуатацию в 2022 году

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Строящуюся с 2017 года и брошенную подрядчиком объездную Симферополя на участке Дубки – Левадки хотят сдать в эксплуатацию только в 2022 году.

Об этом на совещании по реализации инфраструктурных проектов сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Валерий Васякин.

«На сегодняшний день завершены работы по обследованию и диагностике, собраны сложные данные, необходимые для завершения проектных работ и получения предварительного заключения до 1 февраля 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию планируем до конца следующего года», – сообщил Васякин.

Строительство участка объездной Симферополя началось в феврале 2017 года. Стоимость строительства трассы по контракту составила 6,14 млрд рублей. Подрядчик – компания «Сибавтобан». Несмотря на то, что объект в эксплуатацию не был сдан, движение по нему открыто в феврале 2019 года.

Заказчик (бывший руководитель Службы автодорог Крыма) и подрядчик строительства трассы оказались в центре скандала. В 2016 году бывший и.о. начальника Службы утвердил проектно-сметную документацию на строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки – Левадки, подготовленную на основе заведомо завышенной стоимости строительных материалов, и заключил госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Сибавтобан» на сумму более 6 млрд рублей. В прошлом году его осудили на три года колонии.

В 2019 году в отношении гендиректора «Сибавтобан» было возбуждено уголовное дело по статье о частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев, а в мае 2020 года суд признал компанию банкротом.

На самой дороге неоднократно обваливались элементы конструкции. Достроить дорогу и ввести ее в эксплуатацию намеревались в 2021 году силами другого подрядчика.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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