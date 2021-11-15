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Власть

Мусорный полигон в Симферополе остается закрытым

10:50 понедельник, 15 ноября 2021
Симферополь
Мусорный полигон в Симферополе остается закрытым

фото © Новости Крыма

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в Симферополе завершена, сейчас проводится повторная экологическая экспертиза.

Об этом в ходе совещания по проблемным вопросах ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

«Завершены работы в полном объеме, все оплачено в полном объеме. По результатам прохождения Главгосэкспертизы возникла необходимость повторного проведения экологической экспертизы. Подрядная организация зашла в экологическую экспертизу, до этого момента они содержат объект, там обеспечена охрана. После прохождения экологической экспертизы мы начинаем его эксплуатировать», - сообщил Демидов.

По его словам, срок проведения экспертизы составляет 60 дней.

Однако глава Крыма Сергей Аксенов поручил Валентину Демидову завершить этот процесс в максимально сжатые сроки и принять объект в эксплуатацию.

«Вы сегодня встречайтесь с представителями экспертизы и выясняйте, где, в какой и стадии что необходимо сделать, что технически необходимо. Срок не 60 дней, а 10», - сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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