Курьер по доставке еды обкрадывал крымчан

Житель Джанкоя проведет в исправительной колонии общего режима 2 года за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере. После освобождения он еще полгода будет ограничен в свободе.

Таков приговор Джанкойского районного суда Крыма.

Согласно материалам уголовного дела, два года назад молодой джанкоец проник в чужой дом и украл денежные средства в размере около 200 тысяч рублей и золотые украшения на общую сумму 568 тысяч рублей.

Попался вор только через два года при сдаче одного из золотых украшений в ломбард. После предъявления сотрудниками правоохранительных органов ювелирного украшения потерпевшей и его опознания ею, вычислить человека, который сдал в ломбард эту вещь, не составило труда правоохранителям.

Более того, потерпевшие, после предъявления фото молодого человека, узнали в нем курьера из службы доставки еды, который неоднократно привозил им еду в тот период.

В судебном заседании 36-летний подсудимый свою вину в предъявленном ему обвинении не признал. В качестве пояснений он отметил, что в ломбарде он что-то покупал и продавал через интернет и если не получалось продать - возвращал обратно, а также покупал непосредственно золото у ломбарда «с рук». При этом, при допросе в качестве обвиняемого, молодой человек признавался, что это он совершил кражу путем проникновения в дом, показывал, где брал деньги и золотые украшения, а также рассказал, как распорядился награбленным: деньги потратил, а золото сдал в ломбард.

Суд пришел к выводу о его виновности в содеянном, что подтверждено совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе его показаниями, данными при производстве предварительного расследования. Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая личность подсудимого, признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а,в» ч.3 ст.158 УК РФ, и назначил ему наказание в условиях изоляции от общества. Гражданский иск в суд не был заявлен.

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