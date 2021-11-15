Общество
Крымчане оказались самыми недисциплинированными заемщиками
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Самый высокий темп роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, оформленным в рублях, отмечается в Севастополе и Республике Крым.
Данные Банка России на 1 октября проанализировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчик, пишет РИА Новости.
По информации эксперта, в Севастополе темп роста просрочки составил 53,7% к аналогичному периоду прошлого года, в Республике Крым — 42,1%.
В целом по России темп роста просроченной задолженности по рублевым кредитам составил 13%.
Снижение зафиксировано только в Бурятии (-5,5%) и Новгородской области (-1,6%), уточнил Осадчий.
Аналитик считает, что рост кредитной просрочки в Севастополе и Республике Крым связан с «эффектом низкой базы».
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В тексте использованы материалы: Форпост
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