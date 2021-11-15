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Общество

Крымчане оказались самыми недисциплинированными заемщиками

17:21 понедельник, 15 ноября 2021
Севастополь
Крымчане оказались самыми недисциплинированными заемщиками

фото © br.rbth.com

Самый высокий темп роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, оформленным в рублях, отмечается в Севастополе и Республике Крым.

Данные Банка России на 1 октября проанализировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчик, пишет РИА Новости.

По информации эксперта, в Севастополе темп роста просрочки составил 53,7% к аналогичному периоду прошлого года, в Республике Крым — 42,1%.

В целом по России темп роста просроченной задолженности по рублевым кредитам составил 13%.

Снижение зафиксировано только в Бурятии (-5,5%) и Новгородской области (-1,6%), уточнил Осадчий.

Аналитик считает, что рост кредитной просрочки в Севастополе и Республике Крым связан с «эффектом низкой базы».

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В тексте использованы материалы: Форпост

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