Власть
Крымчан призвали жаловаться на судебных приставов-коррупционеров
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Теперь можно позвонить на специальный номер и обо всем рассказать.
В федеральной службе судебных приставов по Крыму в круглосуточном режиме работает специальный «телефон доверия», позвонив на который, жители региона могут пожаловаться на коррупционные преступления приставов, сообщила пресс-служба управления ФССП по РК.
Пожаловаться на коррупцию со стороны работников службы можно по номеру 83652545710. Совершить звонок может абсолютно любой гражданин.
Каждое обращение обещают тщательно проверять и незамедлительно реагировать на нарушения, если они будут установлены.
Как ранее сообщалось, судебный пристав свел счеты с жизнью. Суицид был совершен в здании Хорошевского райсуда Москвы.
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