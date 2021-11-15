Какой сегодня праздник 15 ноября

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Сегодня, 15 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всероссийский день призывника

Всероссийский день призывника отмечается в России ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года, согласно распоряжению президента РФ Б.Н. Ельцина, в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.

Говоря официальным языком, призывником называют лицо мужского пола, в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Все необходимые призывнику знания указаны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в котором, в частности, говорится, что «военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации...».

День подразделений по борьбе с организованной преступностью (ОБОП, УБОП, РУБОП) МВД РФ

15 ноября 1988 года приказом МВД СССР было организовано 6-е управление МВД СССР. Сегодня эта дата считается Днем создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России.

В феврале 1991 года 6-е управление было преобразовано в Главное управление по борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом. Еще через год было создано Главное управление по организованной преступности (ГУОП) МВД России. В 1999-2004 годах — Главное управление по борьбе с организованной преступностью, с 2004 года — это Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России, который в 2008 году в результате реформирования в системе МВД был преобразован в Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУПЭ МВД России).

В настоящее время ГУПЭ МВД РФ — самостоятельное структурное подразделение полиции, оно входит в центральный аппарат МВД России, являясь головным оперативным подразделением Министерства в сфере противодействия экстремистской деятельности и терроризму. В пределах своей компетенции данное Управление осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию, а также правоприменительные полномочия в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму.

Акиндин и Пигасий (Житница)

Народный праздник «Акиндин и Пигасий» отмечается 15 ноября (по старому стилю – 2 ноября). В церковном календаре это дата почтения памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора и других мучеников. В народе день также называли Житницами, так как на Акиндина было принято молиться о сохранении зерна. Другие названия праздника: «Акиндинов день», «Акундинов день», «Житницы».

Также сегодня, 15 ноября, отмечают такие праздники:

- Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери

- День Каспийской флотилии

- День финансиста и национальной валюты Казахстана

- День молочных коктейлей

- День шоколадного кекса (Chocolate Cupcake Day)

- Всемирный день вторичной переработки (Global Recycling Day)

- День писателя в заключении (Day of the Imprisoned Writer)

- Всемирный день гипнородов (World HypnoBirthing Day)

- День «охотниц» на мужчин (Sadie Hawkins Day) в США

- День очистки холодильника (Clean Out Your Refrigerator Day) в США

- День пряного печенья (Spicy Hermit Cookie Day) в США

- День барабанщика (National Drummer Day) в США

- День филантропа (National Philanthropy Day) в США

- Праздник детей «Сити-го-сан» (Shichi-Go-San) в Японии

- День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызстана

Сегодня именины празднуют: Филогоний, Домна, Маркиан, Домнина, Альберт, Елпидифор, Акиндин, Анемподист, Аффоний, Пигасий.

Что происходило 15 ноября в прошлые годы

1884 - Очередной этап в борьбе за колониальные владения на африканском континентеконференция в Берлине по африканским вопросам.

1889 - Бразилия стала республикой. Это произошло в результате военного переворота, имевшего целью свержения императорской формы правления. К тому времени императором был Педро II.

1919 - Симон Петлюра становится главой системы власти в Украине. Это произошло вследствие решения верхушки Директории и правительства Украинской Народной республики.

1920 - Состоялось первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, которая была создана на год раньше.

1934 - Очередная страница в истории телевидения перевернутав СССР вышла первая телепередача со звуковым сопровождением.

1940 - Бомбардировка английского города Ковентри. Немецкая авиация згидувала бомбы течение 10 часов, а всего в операции принимало участие около 500 немецких самолетов.

1945 - в австрийском городе Аугсбург был основана Украинская свободная академия наук во главе с Дмитрием Дорошенко. Учредителями выступила группа ученых, работавших в эмиграции.

1946 - В образовательных заведениях Украины начали обучать новому правописания. Стилистика и грамматика была приближена к российским правилам написания и произношения слов.

1988 - Вывод на орбиту космического корабля «Буран». Вообще, согласно планам разработчиков, корабль предназначался для многократного запуска, но он вышел на орбиту всего раз. После того, как «Буран» дважды обогнул земной шар, он приземлился в автоматическом режиме.

2001 - завершен процесс делимитации границы между государствами. Делимитация проводилась с обозначением сухопутных границ. Процесс проводила и контролировала специально созданная украино-российская комиссия.

2004 - Событие, имевшее значительные последствия: на Первом Национальном канале Украины впервые был использован формат дебатов в прямом эфире. Участниками дебатов стали два основных кандидата в президентыВиктор Янукович и Виктор Ющенко.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 ноября. Какие праздники будут завтра?

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