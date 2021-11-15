Власть
Главу администрации Феодосии «выберут» 10 декабря
В Феодосии объявлен конкурс на замещение должности главы администрации города.
Решение было принято на сессии горсовета.
Напомним, как сообщало Новости Крыма, глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко подал в отставку по собственному желанию. Его обязанности временно исполняет первый заместитель Светлана Дорош.
Сергей Бовтуненко занимал должность главы администрации в течение двух лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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