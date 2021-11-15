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Происшествия

Алкогольная вечеринка в столице Крыма закончилась поножовщиной

15:22 понедельник, 15 ноября 2021

В одно из отделений полиции Симферополя обратились встревоженные местные жители, которые рассказали о двух раненых мужчинах, лежащих в луже крове возле подъезда на улице имени 60 лет Октября.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

У пострадавших обнаружили проникающие ранения грудной клетки, а у одного из них еще ранения спины, голени и бедра. По подозрению в преступлении задержали 27-летний мужчину, который сознался в содеянном и написал явку с повинной.

Выяснилось, что задержанный был собутыльником своих жертв. Под действием спиртного между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Преступник вооружился ножом и нанес несколько ударов своим оппонентам.

— Потерпевшие смогли покинуть квартиру и выйти на улицу, где их обнаружили жильцы. Нападавший остался в квартире, где продолжил употреблять алкоголь, – добавили в пресс-службе.

Правоохранители на месте преступления обнаружили нож, а также иные доказательства причастности задержанного к совершению преступления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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