Происшествия
В Симферополе автохам на микроавтобусе озадачил бывалых водителей
Крымчанин на микроавтобусе развернулся на красный свет через двойную сплошную по пешеходному переходу.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
В сети появились кадры с видео регистратора, на которых запечатлен дорожный беспредел. Водитель микроавтобуса, минуя железное ограждение, развернулся на зебре еще и на красный свет.
Забавно, что автолюбитель, заснявший этот инцидент, тоже нарушил правила ПДД. Из крайней правой полосы выехал за стоп-линию и перестроился.
«Страшные люди за рулем по Симферополю ездят. Один нарушил, а жаба давит, что другой круче нарушил»,- подмечают пользователи соцсетей в комментариях.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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