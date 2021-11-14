В Симферополе автохам на микроавтобусе озадачил бывалых водителей

Крымчанин на микроавтобусе развернулся на красный свет через двойную сплошную по пешеходному переходу.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В сети появились кадры с видео регистратора, на которых запечатлен дорожный беспредел. Водитель микроавтобуса, минуя железное ограждение, развернулся на зебре еще и на красный свет.

Забавно, что автолюбитель, заснявший этот инцидент, тоже нарушил правила ПДД. Из крайней правой полосы выехал за стоп-линию и перестроился.

«Страшные люди за рулем по Симферополю ездят. Один нарушил, а жаба давит, что другой круче нарушил»,- подмечают пользователи соцсетей в комментариях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Симферополя на сутки перекроют движение. Временное ограничение движения вводится на симферопольской улице Красноармейской в связи с дорожными работами.

В Симферополе водители снова разгадывают дорожную головоломку. В Симферополе новая дорожная разметка в очередную раз озадачила водителей. На этот раз разгадать головоломку предстоит на улице Гоголя, поскольку разметка и знак противоречат друг другу.

Белорусские фуры задержаны при въезде на Крымский мост. Водители уже трое суток ждут, когда им разрешат забрать груз.

На улице Гоголя в Симферополе изменилась схема движения транспорта. Схема движения транспорта несколько изменилась на улице Гоголя в Симферополе.