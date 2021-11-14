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Происшествия

В Севастополе автомобилист насмерть сбил лошадь

15:48 воскресенье, 14 ноября 2021
Севастополь

В Севастополе на проспекте Победы автомобилист насмерть сбил лошадь.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

«Сегодня ехали с отцом, стояла лошадка без поводка и седла на обочине. Сейчас сами видите…Водитель скрылся с места без составления протокола. Хоть и хозяин разрешил, но это бардак. Машины носятся, никаких переходов», — рассказал автор видео.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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