В России вырастут тарифы на интернет и ТВ

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Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%.

Об этом сообщили «Известия» по результатам исследования агентства TelecomDaily.

«В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на 10%, – утверждают эксперты. – На рынок давит рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих».

Опрос среди топ-менеджеров крупных компаний связи показал, что 78% респондентов заявили о готовности поднять в 2022 году тарифы. При этом 48% опрошенных не исключают увеличения цен на 10% и больше.

Эксперты также прогнозируют постепенное замедление роста цен, так как ранее ежегодно он составлял 12-15%, а связисты не хотят идти на риск потери клиентов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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