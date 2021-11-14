Власть
В России вырастут тарифы на интернет и ТВ
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Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%.
Об этом сообщили «Известия» по результатам исследования агентства TelecomDaily.
«В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на 10%, – утверждают эксперты. – На рынок давит рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих».
Опрос среди топ-менеджеров крупных компаний связи показал, что 78% респондентов заявили о готовности поднять в 2022 году тарифы. При этом 48% опрошенных не исключают увеличения цен на 10% и больше.
Эксперты также прогнозируют постепенное замедление роста цен, так как ранее ежегодно он составлял 12-15%, а связисты не хотят идти на риск потери клиентов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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