Общество
В Крыму ждут очень сильный ветер
фото © pravda.com.ua
В начале следующей недели в Крыму ожидается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«Днем 15 ноября, в течение суток 16 ноября ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с», – сказано в сообщении.
При такой погоде высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, предупредили в МЧС.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не посещать горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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