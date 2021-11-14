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Общество

В Красных пещерах может появиться мини-метро

14:39 воскресенье, 14 ноября 2021

Российские спелеологи в Крыму начали проводить топографическую съемку Красной пещеры, чтобы изучить потенциал подземных вод. На сегодняшний день съемка выполнена на 30 %.

Об этом корреспонденту «Крымского информационного агентства» рассказал руководитель проекта, председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

«Для того, чтобы сделать модельные полигоны для исследования карстовой составляющей водного баланса Крыма, крайне важно найти такой хорошо изученный массив. Таким объектом и является пещера Красная. Она исследуется очень давно, у нас есть данные по гидрологии, есть топографическая карта пещеры, но сейчас мы работаем над созданием трехмерной модели. Она даст понимание об объеме массива, что крайне важно для разработки водной безопасности Крыма», – сказал Самохин.

Эксперт также рассказал о тонкостях работы в пещерной экспедиции.

«Для создания трехмерного изображения пещеры спелеологи измеряют азимут, расстояние, угол наклона, расстояние до стен и потолка с помощью специального оборудования. полученные данные сразу же через Bluetooth передаются на портативный компьютер или планшет. Специальная программа под землей начинает выстраивать цифровую модель пространства. Но дорабатывать приходится уже дома на компьютере. К сожалению, wi-fi под землей нет, тогда работа продвигалась бы быстрее, поскольку скорость передачи данных по Bluetooth значительно ниже», — отметил руководитель проекта.

Как оказалось, изучение подземных вод — не единственная цель экспедиции. Самохин отметил, что трехмерная съемка может помочь в создании рекреационного проекта. По аналогии железной дороги в Абхазии в Красной пещере возможно организовать доставку туристов в пещеру в небольшом вагончике. Своего рода, создать маленькое туристическое метро.

Виртуальную съемку также можно будет использовать для создания виртуальной экскурсии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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