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Происшествия

Угрожал расправой и поджогом: в магазине Севастополя задержали агрессора

11:02 воскресенье, 14 ноября 2021
Севастополь

Севастопольские правоохранители задержали мужчину, который пытался проникнуть в закрытый магазин, устроил драку и угрожал расправой сотруднице.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии. Инцидент произошел накануне ночью.

В один из городских маркетов после закрытия пытался попасть агрессивно настроенный покупатель. Сначала он старался открыть двери и требовал продать нужный товар, а затем перешел к более агрессивным действиям.

«После этого он стал бить ногами в дверь, угрожать женщине-продавцу физической расправой и поджогом магазина. Испугавшись, она позвала на помощь своего знакомого, но на его призывы успокоиться покупатель не реагировал и перевел свою агрессию на него. После этого между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой злоумышленник пытался нанести заступившемуся телесные повреждения», - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали устроившего конфликт нетрезвого мужчину.

Им оказался 33-летний местный житель. По факту происшествия проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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