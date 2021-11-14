Происшествия
У умершей женщины в больнице Евпатории украли золотые сережки
Жительница Евпатории недавно похоронила мать.
Женщина проходила лечение в Евпаторийской городской больнице.
Ее дочери отдали личные вещи матери, и среди всего прочего женщина не нашла золотых сережек.
Как сообщает КП-Крым, со ссылкой на свой источник, сумма ущерба устанавливается. Раскрыть дело помогут камеры видеонаблюдения, установленные в больнице.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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