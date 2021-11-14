У умершей женщины в больнице Евпатории украли золотые сережки

Жительница Евпатории недавно похоронила мать.

Женщина проходила лечение в Евпаторийской городской больнице.

Ее дочери отдали личные вещи матери, и среди всего прочего женщина не нашла золотых сережек.

Как сообщает КП-Крым, со ссылкой на свой источник, сумма ущерба устанавливается. Раскрыть дело помогут камеры видеонаблюдения, установленные в больнице.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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