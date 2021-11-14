У кого в Крыму самая высокая зарплата

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Самые высокие официальные зарплаты в Крыму получают работники финансовой сферы, страхования и отрасли добычи полезных ископаемых.

Об этом сказано в отчете Крымстата о социально-экономическом положении республики за январь-август этого года.

«К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой и страховой деятельности, а среди промышленных видов деятельности – предприятия по добыче полезных ископаемых, где заработная плата превысила средний показатель по экономике Республики Крым в 1,6-1,9 раза», – сказано в документе.

Несколько ниже оплачивается труд работников по производству одежды, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, полиграфической деятельности и копировании носителей информации, где размер заработной платы не превысил 72,6% от среднего уровня по Крыму.

Средняя начисленная зарплата в Крыму в январе-августе, по данным статистики, составил 36,7 тыс.рублей, что больше на 11% по сравнению с прошлым годом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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