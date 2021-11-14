Сократят ли рабочий день в Крыму

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Сократить рабочий день на один час в России, и в частности в Республике Крым, предложил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария в Минтруд.

«Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — приводит слова Милонова издание.

Свою просьбу депутат обосновал тем, что в осенне-зимний период работоспособность людей существенно снижается из-за короткого светового дня, холода и осадков.

Выше перечисленные факторы, по мнению Милонова, не только негативно отражаются на физическом и эмоциональном здоровье работников, но и времени доезда на работу. Вот и получается, что вместо 8 часов россияне тратят на работу по 10-11 часов в день.

Предложение Милонова поддерживают профсоюзы Крыма. По словам главы межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта «Таксист» Андрея Козаря, благодаря сокращению рабочего времени у сотрудников появится дополнительное время на отдых и хобби, что благотворно отразится на производительности труда.

«Мы однозначно поддерживаем сокращение рабочего времени на час. Поскольку люди тогда будут более продуктивно работать», — уверен Андрей Козарь.

Поздней осенью и зимой работоспособность действительно снижается. Граждане быстрее утомляются, ощущают сонливость, отметил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психофизиологии Крымского федерального университета Владимир Павленко.

«Если есть такая инициатива, то ее надо все же доработать. Поскольку многие люди тратят на дорогу к работе больше времени, чем один час. К тому же вряд ли одного часа хватит на то, чтобы улучшить самочувствие», — сказал наш собеседник.

Подобные инициативы по сокращению рабочего времени озвучивались и ранее, но не выходили за рамки обсуждения, напомнила руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.

«Думаю, что это просто информационный повод для того чтобы появится в СМИ. Скорее всего рабочий день не сократят», — отметила Наталья Киселева.

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