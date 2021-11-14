Происшествия
Симферопольца наказали за призывы к экстремизму
Житель Симферополя осужден за публичное разжигание ненависти к евреям в социальных сетях.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского райсуда Симферополя.
«Гражданин России, житель Симферополя, создал в социальной сети «ВКонтакте» специальный аккаунт, с использованием которого осуществлял в различное время публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальной принадлежности – евреям», – говорится в сообщении.
Деятельность симферопольца была пресечена сотрудниками ФСБ. В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). На суде мужчина признал вину в полном объеме.
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок полтора года условно с лишением права распространять информацию в интернете в течение года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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