Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.5
воздух +7
море +15

Власть

Поклонская отреагировала на информацию о московской квартире в комплексе «Дача Сталина»

17:31 воскресенье, 14 ноября 2021
Поклонская отреагировала на информацию о московской квартире в комплексе «Дача Сталина»

фото © dni.ru

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская отреагировала на информацию в СМИ относительного того, что она получила в собственность квартиру в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве.

Свои комментарии по этому поводу она опубликовала в социальных сетях.

Поклонская отметила, что проработала в органах прокуратуры и власти 20 лет и «никогда не смогла бы приобрести себе жилье, необходимое для работы в Москве». Она также утверждает, что «за свою жизнь никогда не получала в собственность какое-либо жилье от государства – ни российского, ни украинского». Теперь же, после обнародования ее точного места проживания, Поклонская не исключает новых угроз в свой адрес и родных.

«С учетом изложенного, как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне», – написала она, отреагировав, в частности, на слова депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко, который сказал, что «Поклонскую ждет Лукьяновское СИЗО».

Издание «Важные истории» сообщало ранее, что Поклонская, которую назначили послом России в Кабо-Верде, вероятнее всего воспользовалась нормой закона, позволяющей улучшать жилищные условия для нуждающихся чиновников и получила квартиру в Москве. Оценочная стоимость ее новой квартиры превышает 53 миллиона рублей, сообщает СМИ.

Как утверждают корреспонденты издания, квартира в жилом комплексе на западе Москвы перешла в собственность бывшего депутата 4 октября, когда она уже сложила мандат. Согласно информации, площадь новой квартиры – 119 квадратных метров, в ней всего две комнаты. Чиновникам такое сочетание метража и квартир позволяет приватизировать квартиру бесплатно, по правилам Администрации президента, размер жилья для госслужащих измеряется в комнатах, а не метрах, пишут «Важные истории».

Издание отмечает, что Поклонская уже пыталась бесплатно приватизировать квартиру в Крыму. Она подавала заявление в жилищную комиссию с просьбой передать ей 116-метровую квартиру в Симферополе, которой пользовалась, когда работала в прокуратуре. Но по ведомственным правилам на семью из двух человек (Поклонскую и ее дочь) можно приватизировать не больше 42 квадратных метров, поэтому прокуратура ей ее не отдала. При этом бывшая прокурор продолжала пользоваться этим жильем все годы, пока была депутатом. В 2020 году Поклонская построила в Крыму жилой дом площадью 296,5 квадратного метра.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Очередному мэру в Крыму грозит отставка. Главе администрации крымского курортного города Саки Александру Овдиенко грозит отставка из-за срыва сроков строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Начальник управления транспорта подала в отставку после критики Аксенова. Начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова написала заявление об увольнении.

В Судаке назначили нового мэра. Депутаты Судакского горсовета согласовали кандидатуру Константина Подсевалова на должность главы горадминистрации.

ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене. Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».

Общество
Мистический Камень Судьбы на южном склоне Крымских гор притягивает туристов

Мистический Камень Судьбы на южном склоне Крымских гор притягивает туристов фото

Необычная глыба на горе Кошка (Большая Ялта) попала в объектив крымского фотографа Романа Морженкова.

Власть
Поклонская отреагировала на информацию о московской квартире в комплексе «Дача Сталина»

Поклонская отреагировала на информацию о московской квартире в комплексе «Дача Сталина»

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская отреагировала на информацию в СМИ относительного того, что она получила в собственность квартиру в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки

Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки

За минувшие сутки в Севастополе выявили 352 новых случая заболевания COVID-19, скончались восемь пациентов, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек

В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек

По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации