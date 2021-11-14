Поклонская отреагировала на информацию о московской квартире в комплексе «Дача Сталина»

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Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская отреагировала на информацию в СМИ относительного того, что она получила в собственность квартиру в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве.

Свои комментарии по этому поводу она опубликовала в социальных сетях.

Поклонская отметила, что проработала в органах прокуратуры и власти 20 лет и «никогда не смогла бы приобрести себе жилье, необходимое для работы в Москве». Она также утверждает, что «за свою жизнь никогда не получала в собственность какое-либо жилье от государства – ни российского, ни украинского». Теперь же, после обнародования ее точного места проживания, Поклонская не исключает новых угроз в свой адрес и родных.

«С учетом изложенного, как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне», – написала она, отреагировав, в частности, на слова депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко, который сказал, что «Поклонскую ждет Лукьяновское СИЗО».

Издание «Важные истории» сообщало ранее, что Поклонская, которую назначили послом России в Кабо-Верде, вероятнее всего воспользовалась нормой закона, позволяющей улучшать жилищные условия для нуждающихся чиновников и получила квартиру в Москве. Оценочная стоимость ее новой квартиры превышает 53 миллиона рублей, сообщает СМИ.

Как утверждают корреспонденты издания, квартира в жилом комплексе на западе Москвы перешла в собственность бывшего депутата 4 октября, когда она уже сложила мандат. Согласно информации, площадь новой квартиры – 119 квадратных метров, в ней всего две комнаты. Чиновникам такое сочетание метража и квартир позволяет приватизировать квартиру бесплатно, по правилам Администрации президента, размер жилья для госслужащих измеряется в комнатах, а не метрах, пишут «Важные истории».

Издание отмечает, что Поклонская уже пыталась бесплатно приватизировать квартиру в Крыму. Она подавала заявление в жилищную комиссию с просьбой передать ей 116-метровую квартиру в Симферополе, которой пользовалась, когда работала в прокуратуре. Но по ведомственным правилам на семью из двух человек (Поклонскую и ее дочь) можно приватизировать не больше 42 квадратных метров, поэтому прокуратура ей ее не отдала. При этом бывшая прокурор продолжала пользоваться этим жильем все годы, пока была депутатом. В 2020 году Поклонская построила в Крыму жилой дом площадью 296,5 квадратного метра.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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