Происшествия
Похитившего подростка крымчанина подозревают в 10 тяжких преступлениях
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Крымчанин, ранее осужденный за похищение несовершеннолетнего, подозревается в мошенничестве. Нижнегорский районный суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2021 года.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Согласно постановлению следователя, 58-летний житель Нижнегорского района подозревается органом предварительного следствия в совершении 10 умышленных тяжких преступлений против собственности», - говорится в сообщении.
Как оказалось, в период с 2018 по 2019 годы нижнегорец предоставлял в Многофункциональный центр фиктивные договора купли-продажи земельных участков с передаточными актами, заключенными с умершими на тот момент людьми.
На основании этих документов за ним были зарегистрированы права собственности на эти участки. Согласно уголовному кодексу, эти действия крымчанина подпадают под статью о мошенничестве.
«Основываясь на представленных суду материалах и доказательствах, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил нижнегорцу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», - подытожили в Нижнегорском районном суде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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