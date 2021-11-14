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Похитившего подростка крымчанина подозревают в 10 тяжких преступлениях

14:04 воскресенье, 14 ноября 2021
Похитившего подростка крымчанина подозревают в 10 тяжких преступлениях

фото © Новости Крыма

Крымчанин, ранее осужденный за похищение несовершеннолетнего, подозревается в мошенничестве. Нижнегорский районный суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Согласно постановлению следователя, 58-летний житель Нижнегорского района подозревается органом предварительного следствия в совершении 10 умышленных тяжких преступлений против собственности», - говорится в сообщении.

Как оказалось, в период с 2018 по 2019 годы нижнегорец предоставлял в Многофункциональный центр фиктивные договора купли-продажи земельных участков с передаточными актами, заключенными с умершими на тот момент людьми.

На основании этих документов за ним были зарегистрированы права собственности на эти участки. Согласно уголовному кодексу, эти действия крымчанина подпадают под статью о мошенничестве.

«Основываясь на представленных суду материалах и доказательствах, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил нижнегорцу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», - подытожили в Нижнегорском районном суде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Осужденный за похищение подростка крымчанин подозревается в мошенничестве. Житель Нижнегорского района Крыма, который признан виновным в похищении несовершеннолетнего, использовании рабского труда и вымогательстве, подозревается в мошенничестве с землей.

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