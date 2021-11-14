Обновленный спорткомплекс «Динамо» в Симферополе пообещали открыть 25 декабря

25 декабря текущего года в Симферополе планируется открытие спортивного комплекса «Динамо», расположенного на улице Декабристов, где проводятся строительные работы.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, в настоящее время на объекте работают 84 человека, есть вся необходимая специализированная техника. «Ведется обустройство внутренних помещений, делается новый большой спортивный зал. Подведено электро- и водоснабжение», - пояснил он.

Гоцанюк отметил, в спорткомплексе смогут заниматься более тысячи человек разными видами спорта. На первом этаже размещены конференц-зал на 45 мест, фитнес-бар, тренировочный зал борьбы на 30 человек, тренажерный зал и фитнес зал. К каждому спортивному залу предусмотрены инвентарные, тренерские, раздевальные и душевые. Также есть массажный кабинет. На втором этаже размещены тренажерный зал, кабинеты администрации. Отдельным блоком предусмотрено 11 комнат отдыха для спортсменов.

На третьем этаже - универсальный крытый спортзал для соревнований и тренировочных занятий по разным видам единоборств, художественной гимнастике и другим видам спорта, с трибунами на 1000 зрительских мест, а также медицинский центр. На четвертом этаже на втором уровне универсального зала на балконах размещены зрительские места повышенной комфортности, где также предусмотрены зрительские места для маломобильных групп населения, зал совещаний, помещения для прессы, комментаторская, технические помещения для управления звуком и табло.

«Уверен, что новый спорткомплекс позволит крымчанам заниматься различными видами спорта, повышать свою физическую активность, а также готовить крымских спортсменов к соревнованиям самого высокого уровня», - подчеркнул глава крымского правительства.

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