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Происшествия

На Центральном рынке в Симферополе эвакуатор сбил мужчину

16:37 воскресенье, 14 ноября 2021
Симферополь

На место происшествия прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

Эвакуационные мероприятия можно остановить, если просто сесть в машину, ведь забирать авто вместе с сидящим в нем человеком запрещается. Если транспортное средство просто мешает другим проехать, забрать его также нельзя, но штраф водитель получит.

Остановить эвакуацию допустимо до того момента, пока погрузчик не начал ехать. В это время можно оплатить штраф и самостоятельно переставить машину в более подходящее место. Если водитель эвакуатора автомобиль не отдает, он нарушает закон и также может получить штраф.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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