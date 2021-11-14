Происшествия
На Центральном рынке в Симферополе эвакуатор сбил мужчину
На место происшествия прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.
Эвакуационные мероприятия можно остановить, если просто сесть в машину, ведь забирать авто вместе с сидящим в нем человеком запрещается. Если транспортное средство просто мешает другим проехать, забрать его также нельзя, но штраф водитель получит.
Остановить эвакуацию допустимо до того момента, пока погрузчик не начал ехать. В это время можно оплатить штраф и самостоятельно переставить машину в более подходящее место. Если водитель эвакуатора автомобиль не отдает, он нарушает закон и также может получить штраф.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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