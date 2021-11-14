Мистический Камень Судьбы на южном склоне Крымских гор притягивает туристов

фото © Роман Морженков

Необычная глыба на горе Кошка (Большая Ялта) попала в объектив крымского фотографа Романа Морженкова.

Овеянный тайнами валун представляет интерес и для науки.

«Тут (в окрестностях горы Кошки — Прим.) и древние таврские «каменные ящики», и руины средневековой крепости, и обсерватория. А еще есть там мистический Камень Судьбы. Стоит он на самом краю обрыва и по всем законам физики должен упасть, но не падает», — подписал свои фотографии в группе «Походы по Крыму и не только по Крыму. Крымские маршруты» в Facebook Морженков.

Автор публикации шутит, мол, «камню Судьбы упасть не судьба».

Гора Кошка, как и большая часть главной гряды Крымских гор, сложена из известняковых отложений палеоокеана Тетис, которым свойственно откалываться, рассказал ForPost директор музея окаменелостей в Ливадии Валентин Вербицкий.

«В этом (в положении камня - Прим.) нет ничего необычного. Хотя многие люди, в силу некомпетентности думают, что в этом задействованы какие-то древние механизмы», — отметил ученый.

Между тем гора Кошка была частью объекта научного исследования кандидата географических наук, доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Игоря Вахрушева. По следам нынешнего рельефа в этой местности ученый определял катастрофические землетрясения, произошедшие в разное время.

«Как раз гора Кошка в своей геологической структуре зафиксировала много интересных событий, связанных с древними землетрясениями: это различные трещины, сейсмические линии, обвалы», — рассказал эксперт.

Нередко обвалы, характерные для Лименского хребта, который оканчивается у побережья горой Кошка, приводят к формированию таких уникальных объектов, как висячие валуны, заметил собеседник издания.

«В том положении, в котором валун стабилизирован, он не опасен, но при малейшем изменении окружающих условий — обвале, осыпи, размытии склона, он может упасть», — предостерег Игорь Вахрушев.

В «Управлении ООПТ Крыма», куда входит гора Кошка, сообщили, что для безопасности туристов и охраны природы по плато горы установлен пешеходный маршрут, оборудованный навигационными знаками и предупреждающими табличками.

«Отступление от маршрута является нарушением режима охраны территории», — пояснил начальник отдела сопровождения научных исследований Сергей Уськов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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