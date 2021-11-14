Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.5
воздух +7
море +15

Общество

Мистический Камень Судьбы на южном склоне Крымских гор притягивает туристов

18:12 воскресенье, 14 ноября 2021
Мистический Камень Судьбы на южном склоне Крымских гор притягивает туристов

фото © Роман Морженков

Необычная глыба на горе Кошка (Большая Ялта) попала в объектив крымского фотографа Романа Морженкова.

Овеянный тайнами валун представляет интерес и для науки.

«Тут (в окрестностях горы Кошки — Прим.) и древние таврские «каменные ящики», и руины средневековой крепости, и обсерватория. А еще есть там мистический Камень Судьбы. Стоит он на самом краю обрыва и по всем законам физики должен упасть, но не падает», — подписал свои фотографии в группе «Походы по Крыму и не только по Крыму. Крымские маршруты» в Facebook Морженков.

Автор публикации шутит, мол, «камню Судьбы упасть не судьба».

Гора Кошка, как и большая часть главной гряды Крымских гор, сложена из известняковых отложений палеоокеана Тетис, которым свойственно откалываться, рассказал ForPost директор музея окаменелостей в Ливадии Валентин Вербицкий.

«В этом (в положении камня - Прим.) нет ничего необычного. Хотя многие люди, в силу некомпетентности думают, что в этом задействованы какие-то древние механизмы», — отметил ученый.

Между тем гора Кошка была частью объекта научного исследования кандидата географических наук, доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Игоря Вахрушева. По следам нынешнего рельефа в этой местности ученый определял катастрофические землетрясения, произошедшие в разное время.

«Как раз гора Кошка в своей геологической структуре зафиксировала много интересных событий, связанных с древними землетрясениями: это различные трещины, сейсмические линии, обвалы», — рассказал эксперт.

Нередко обвалы, характерные для Лименского хребта, который оканчивается у побережья горой Кошка, приводят к формированию таких уникальных объектов, как висячие валуны, заметил собеседник издания.

«В том положении, в котором валун стабилизирован, он не опасен, но при малейшем изменении окружающих условий — обвале, осыпи, размытии склона, он может упасть», — предостерег Игорь Вахрушев.

В «Управлении ООПТ Крыма», куда входит гора Кошка, сообщили, что для безопасности туристов и охраны природы по плато горы установлен пешеходный маршрут, оборудованный навигационными знаками и предупреждающими табличками.

«Отступление от маршрута является нарушением режима охраны территории», — пояснил начальник отдела сопровождения научных исследований Сергей Уськов.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 13 ноября. Сегодня, 13 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 12 ноября. Сегодня, 12 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Россиянин пытался отсудить у турфирмы 200 тысяч за отдых в Симферополе. Житель Тюмени пытался через суд получить компенсацию за отдых в Крыму, который ему не понравился.

Какой сегодня праздник 11 ноября. Сегодня, 11 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Мистический Камень Судьбы на южном склоне Крымских гор притягивает туристов

Мистический Камень Судьбы на южном склоне Крымских гор притягивает туристов фото

Необычная глыба на горе Кошка (Большая Ялта) попала в объектив крымского фотографа Романа Морженкова.

Власть
Поклонская отреагировала на информацию о московской квартире в комплексе «Дача Сталина»

Поклонская отреагировала на информацию о московской квартире в комплексе «Дача Сталина»

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская отреагировала на информацию в СМИ относительного того, что она получила в собственность квартиру в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки

Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки

За минувшие сутки в Севастополе выявили 352 новых случая заболевания COVID-19, скончались восемь пациентов, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек

В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек

По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации