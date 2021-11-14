Крымскому урожаю угрожают хлебные жужелицы

Личинки жужелицы обнаружены на всходах озимых в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК.

«Отдел защиты растений филиала «Россельхозцентра» выявил на площади 2,894 тысяч гектаров личинки хлебной жужелицы средней численностью в 0,25 единиц на квадратный метр. Всего на выявление вредителя осенью было обследовано 18,191 тысяч гектаров посевов озимых культур», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечают эксперты, личинки жужелицы вредят, обгрызая паренхиму листа на всходах озимых. Поврежденные растения приобретают характерный измочаленный вид, а при значительной численности личинок на посевах озимых культур появляются «плешины» в местах гибели растений.

«Экономический порог вредоносности составляет 2-3 личинки на квадратный метр. При выявлении такого количества вредителя необходимо провести защитные мероприятия препаратами, разрешенными для использования на территории Российской Федерации: Молния Дуо, КЭ (0,3-0,4 л/га), Кинг Комби, КС (1,2-1,5 л/га), Диазол, КЭ (1,5-1,8 л/га), Бишка, КЭ (1-1,2 л/га), Кинфос, КЭ (0,5 л/га) и другие», — порекомендовали специалисты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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