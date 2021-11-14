Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки

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За минувшие сутки в Севастополе выявили 352 новых случая заболевания COVID-19, скончались восемь пациентов, сообщает пресс-служба правительства города.

«По состоянию на 14 ноября в Севастополе зарегистрированы 352 новых случая заболевания COVID-19. 188 человек выписаны после выздоровления. Умерли 8 человек в возрасте от 58 до 85 лет», – сказано в сообщении.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 43 946 человек. Выздоровели 36 255 пациентов, 1 525 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек. По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Житель Севастополя продал в интернете тысячи поддельных ковид-сертификатов. Информацию о покупателях поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов выставили на продажу в сети.

Чем чаще всего болеют крымчане после перенесенного COVID-19. Чаще всего после перенесенной коронавирусной инфекции жители Крыма сталкиваются с пневмонией, бронхитом и кожными заболеваниями.

Пугающая динамика: в Крыму вчетверо выросло число пневмоний. Количество случаев заболевания пневмониями в Крыму возросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, республика входит в 15 регионов с самой высокой заболеваемостью.