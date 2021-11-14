Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму ● В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек ● Житель Севастополя продал в интернете тысячи поддельных ковид-сертификатов ● Чем чаще всего болеют крымчане после перенесенного COVID-19 ● Пугающая динамика: в Крыму вчетверо выросло число пневмоний
Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки
фото © www.inform.kz
За минувшие сутки в Севастополе выявили 352 новых случая заболевания COVID-19, скончались восемь пациентов, сообщает пресс-служба правительства города.
«По состоянию на 14 ноября в Севастополе зарегистрированы 352 новых случая заболевания COVID-19. 188 человек выписаны после выздоровления. Умерли 8 человек в возрасте от 58 до 85 лет», – сказано в сообщении.
Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 43 946 человек. Выздоровели 36 255 пациентов, 1 525 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек. По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Житель Севастополя продал в интернете тысячи поддельных ковид-сертификатов. Информацию о покупателях поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов выставили на продажу в сети.
Чем чаще всего болеют крымчане после перенесенного COVID-19. Чаще всего после перенесенной коронавирусной инфекции жители Крыма сталкиваются с пневмонией, бронхитом и кожными заболеваниями.
Пугающая динамика: в Крыму вчетверо выросло число пневмоний. Количество случаев заболевания пневмониями в Крыму возросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, республика входит в 15 регионов с самой высокой заболеваемостью.
Мистический Камень Судьбы на южном склоне Крымских гор притягивает туристов фото
Необычная глыба на горе Кошка (Большая Ялта) попала в объектив крымского фотографа Романа Морженкова.
Поклонская отреагировала на информацию о московской квартире в комплексе «Дача Сталина»
Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская отреагировала на информацию в СМИ относительного того, что она получила в собственность квартиру в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве.
Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки
За минувшие сутки в Севастополе выявили 352 новых случая заболевания COVID-19, скончались восемь пациентов, сообщает пресс-служба правительства города.
Белорусские фуры задержаны при въезде на Крымский мост
Водители уже трое суток ждут, когда им разрешат забрать груз.
11 ноября
Эксперты назвали самые популярные в Крыму автомобили
12 часов назад
В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек
По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.