Караимы Крыма заявили, что доказали генетическое родство с крымскими татарами

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Региональная национально-культурная автономия крымских караимов завершила работу по созданию генетической базы данных своего народа.

Исследования доказали генетическое родство караимов с крымскими татарами, сообщила председатель национально-культурной автономии караимов Крыма Наталья Кропотова.

«Вопрос о происхождении крымских караимов (караев) является предметом пристального изучения антропологов и генетиков. Еще в прошлом году Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым выиграла грант для реализации проекта «Создание генетической базы данных крымских караимов-тюрков», – рассказала Кропотова. – В результате исследования была показана генетическая близость и единство происхождения двух тюркских народов – крымских татар (горная субэтническая группа) и крымских караимов».

Исследования были проведены Крымским федеральным университетом им. В. И. Вернадского (на кафедре биохимии Медицинской академии) и Институтом биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской академии наук (Москва), где происходила расшифровка строения молекул ДНК. В выборку были включены не только крымские караимы, но и крымские татары, а также славяне (русские, украинцы, поляки). Для достоверности все эксперименты проводились «слепым» методом: биологический материал (образцы защечного эпителия) поступали в Институт биохимической физики под номерами и только после получения данных о строении ДНК сопоставлялись с именами исследуемых. Чтобы исключить ошибки, в группу были включены несколько пар близких родственников (отец и сын, родные братья, двоюродные братья по линии отца, двоюродные сестры по линии матери, дядя и племянник и т. д.), у которых должна была быть выявлена идентичность расшифрованного участка ДНК.

Во всех случаях, без единого исключения, совпадение ДНК подтвердило не только заведомо известное родство, но и высокую точность проведенных экспериментов. Грантовая поддержка в виде субсидии в 450 тыс рублей была предоставлена Государственным комитетом по делам межнациональных отношений Крыма.

Крымские караимы-тюрки (караи) – малочисленный коренной народ Крыма. По данным переписи 2014 года на полуострове проживает 535 представителей этого народа. Во всем мире – около дыух тысяч человек. Этнокультура и сам народ находится на грани исчезновения. Крымские караимы считают необходимым сохранить свою культуру, как неотъемлемую часть общемирового культурного наследия.

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