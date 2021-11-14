Общество
Какой сегодня праздник 14 ноября
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Сегодня, 14 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День отцов в Эстонии
Ежегодно во второе воскресенье ноября в Эстонии отмечается День отцов. Официальная история этого семейного праздника началась в 1992 году, хотя, конечно, и раньше во многих семьях устраивали праздничные дни в честь сильных и любимых пап.
Накануне ноябрьского праздника в детских садах проходят тематические утренники, а в школах — концерты для родителей. Дети вручают папам самодельные открытки и подарки — обычно это вырезанные из бумаги и раскрашенные галстуки или автомобили. В День отца в некоторых городах вывешивают флаги.
Пока День отцов в Эстонии остается для большинства официальным нововведением, но постепенно праздник становится общим для всей страны, укрепляя свои традиции. Например, традицией уже стало проведение силовыми структурами показательно-познавательных представлений в рамках благотворительного бесплатного семейного праздника «День отцов для всех детей», где в воскресенье дети вместе с папами могут принять участие в различных соревнованиях и ближе ознакомиться с мужскими профессиями.
Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day)
Всемирный день борьбы с диабетом дает возможность повысить осведомленность людей о диабете как проблеме общественного здравоохранения и о коллективных и индивидуальных мерах, необходимых для повышения эффективности профилактики, диагностики и ведения этого заболевания.
Нынешний Всемирный день борьбы с диабетом завершает целый год активной работы по привлечению внимания к проблеме диабета во всем мире. В связи со столетней годовщиной открытия инсулина ВОЗ и ее партнеры широко распространяли информацию о вопиющем разрыве между существующими потребностями в инсулине и базовых технических средствах для ведения диабета — глюкометрах и тест-полосках для измерения сахара в крови — и количеством реально обеспеченных этими средствами людей.
Это день отмечается также на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, которая привела к тому, что диабетики составляют значительную долю пациентов, госпитализируемых с серьезными осложнениями COVID-19 и умирающих от вирусной инфекции, и одновременно вызвала серьезные перебои в оказании помощи при диабете.
Кузьминки осенние (Курьи именины)
Народный праздник «Кузьминки осенние» отмечается 14 ноября (по старому стилю – 1 ноября). Верующие православной церкви в этот день чтут память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии. Другие названия праздника: «Кузьминки», «Кузьма и Демьян», «Рукомесленники», «Бессребреники», «Божьи кузнецы».
Также сегодня, 14 ноября, отмечают такие праздники:
- День эндокринолога
- Международный день логопеда (International Speech Therapist Day)
- День памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
- День социолога
- День кузнеца Беларуси
- Праздник урожая в Туркменистане
- День пупусы в Сальвадоре
- День расслабленности и беззаботности (Loosen Up, Lighten Up Day)
- Всемирный день курицы (World Chicken Day)
- День общения с духом вечера
- Праздник разбитых фонарей
- День маринованных огурцов (National Pickle Day) в США
- День книги в Иране
- День детей (Bal Divas) в Индии
- День колумбийской женщины
Сегодня именины празднуют: Иван, Прокопий, Юлиания, Феодотия, Давид, Федор, Кузьма, Кесарь, Яков, Фома, Савва, Денис, Адриан, Агриппа, Дасий, Демьян, Савиниан, Ерминингельд, Кириена.
Что происходило 14 ноября в прошлые годы
1918 - Создана Украинская академия наук. Во главе академии начал свою работу Владимир Вернадскийвыдающаяся личность, академик наук и общественный деятель.
1918 - ради сохранения своей власти Павел Скоропадский провозгласил федеративное объединение с небольшевистской Россией. Именно это разожгло антигетманское восстание, в результате которого во главе страны стало новое правительствоДиректория УНР.
1918 - Президентом Чехословакии (Чехословацкая республика) стал Томаш Масарик, чешский ученый-философ, политический и государственный деятель.
1920 - Закончился период правления Директорииправительство УНР покинуло Украину и переехало в Польшу.
1925 - Первые националистические течения за рубежомсоздана Лига украинских националистов в Чехословакии. В последствии члены Лиги сыграли немалую роль в установлении националистического движения на украинских землях.
1939 - Присоединение земель Западной Украины к Украинской Советской Социалистической республике.
1940 - Переговоры между представителями СССР и Германии относительно распределения сфер влияния и вступления Советского союза в Тройственной союз.
1944 - День открытия Государственного музея украинского искусства в столице Украины.
1989 - Принята декларация о признании незаконными и преступными репрессии против переселенных народов и об обеспечении их прав и свобод.
1999 - В независимой Украине во второй раз выбран президентом Леонида Кучма. В общем Кучма находился в президентском кресле с 1994 до начала 2005 гг.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 ноября. Какие праздники будут завтра?
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