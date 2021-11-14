Эксперты назвали самые популярные в Крыму автомобили

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В Симферополе с начала года машины с пробегом подорожали на 44%.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Авто». Так, средняя цена машины с пробегом в возрасте до 7 лет составляет 1 миллион 150 тысяч рублей.

— Подорожание новых автомобилей и дефицит ряда востребованных моделей в салонах подстегивает спрос на автомобили с пробегом, при этом предложение на вторичном авторынке сейчас растет не так активно. Поэтому сейчас хороший момент для продажи автомобиля, — подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики «Авито Авто».

В ближайшие месяцы, по прогнозу эксперта, не будет снижения цен на авторынке, — передает КП-Крым.

Самые востребованные подержанные авто в Симферополе — Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Также в пятерке лидеров — Toyota Camry и Kia Rio.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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