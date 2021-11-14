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Коронавирус в Крыму

Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму

09:30 воскресенье, 14 ноября 2021
Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму

фото © strana.ua

В Крыму вирус подтвержден у 851 человека за минувшие сутки. Это следует из данных минздрава Крыма.

«За 13 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 851 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 107 784 положительных на COVID-19», – сказано в сообщении на сайте министерства.

За сутки в регионе выздоровели 847 человек, умерли – 17. С начала пандемии в Крыму зафиксировано 107 784 случая коронавируса, выздоровели 95 475 человек, скончались – 3 252.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Житель Севастополя продал в интернете тысячи поддельных ковид-сертификатов. Информацию о покупателях поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов выставили на продажу в сети.

Чем чаще всего болеют крымчане после перенесенного COVID-19. Чаще всего после перенесенной коронавирусной инфекции жители Крыма сталкиваются с пневмонией, бронхитом и кожными заболеваниями.

Пугающая динамика: в Крыму вчетверо выросло число пневмоний. Количество случаев заболевания пневмониями в Крыму возросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, республика входит в 15 регионов с самой высокой заболеваемостью.

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму выявили 837 случаев Covid-19.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму

Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму

В Крыму вирус подтвержден у 851 человека за минувшие сутки. Это следует из данных минздрава Крыма.

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