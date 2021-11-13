Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Чем чаще всего болеют крымчане после перенесенного COVID-19 ● Пугающая динамика: в Крыму вчетверо выросло число пневмоний ● Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму заявили: QR-коды разорили общепит ● В Крыму закончилась вакцина от коронавируса
Житель Севастополя продал в интернете тысячи поддельных ковид-сертификатов
фото © Новости Крыма
Информацию о покупателях поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов выставили на продажу в сети.
На теневых интернет-ресурсах можно найти персональные данные более полумиллиона граждан.
В продаже находятся паспортные данные, СНИЛС, данные ОМС, телефонные номера и адреса, информация о дате получения сертификата, передает «Октагон-Крым». Купить такие сведения об одном человеке можно за 30-40 рублей.
По сведениям главы департамента информационно-аналитических исследований компании «T.Hunter» Игоря Бедерова, житель Севастополя создал ресурс, на котором продаются справки о вакцинации от коронавируса за 1,5 тысячи рублей, пишет издание «Коммерсант». По его словам, также уже якобы продано более 9 тысяч поддельных тестов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в среднем уровень коллективного иммунитета к COVID-19 по стране составляет 48,4%, однако есть регионы-лидеры, где этот показатель выше общероссийского. В их числе Севастополь.
По информации пресс-службы правительства города, на утро 12 ноября прививку от коронавируса сделали 209825 севастопольцев. Второй этап вакцинации прошли 173908 граждан.
С ужесточением антиковидных мер в регионе активизировались мошенники. Сайты по продаже сертификатов стали появляться каждый день. Их владельцы зарабатывают не только на реализации незаконных справок, но и на шантаже людей, решивших обойти закон, считают эксперты.
Покупка поддельного сертификата о вакцинации грозит гражданам уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы сроком до одного года.
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