Замерзающие симферопольцы просят Аксенова заставить чиновников работать

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Люди собираются обращаться в прокуратуру, потому что никто даже не пытается решить их проблему.

Жительница Симферополя Любовь Минкина в сообществе «Обращения к главе Республики Крым Аксенову С.В.» пожаловалась губернатору, что на улице Спера, 12 в доме большие проблемы с отоплением и попросила его заставить местных чиновников работать.

«В квартирах холодно. Дети мерзнут. Жалуемся в ЖЭК железнодорожный, а там только заявки принимают и все. Во вторник в Крыму снег и морозы обещают и страшно подумать, какая холодина будет в квартирах. Мы с жильцами уже думаем в прокуратуру заявление писать на начальника Железнодорожного Жилсервисса. Это же невыносимо так издеваться над людьми. Платим огромные деньги за отопление, а результата никакого. Тут уже не страшен коронавирус, а страшно в холодной квартире сидеть. Быстрее заболеешь. Решите этот вопрос», - написала Любовь Минкина.

Как ранее сообщалось, губернатор Крыма выразил намерение занять кабинет в администрации Симферополя и заставить всех работать. Мэра города ждет еще один публичный отчет 12 ноября, после которого Аксенов оценит профпригодность его заместителей.

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