В Ялте нашли тело пропавшей во время летнего наводнения женщины

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Родственники женщины, которая числилась пропавшей без вести после потопа в Ялте и чье тело найдено сегодня, получат 1 млн рублей компенсации.

Также семья получит новую квартиру взамен жилья, уничтоженного потоками воды и грязи, сообщила мэр города Янина Павленко.

«Глава республики будет вручать ключи от квартиры ее мужу, который потерял жилье в том кооперативе, а также 1 млн рублей будет выплачен семье из резервного фонда правительство. Комфортабельное жилье предоставят в городе», – сообщила Павленко.

Тело женщины, которая пропала во время потопа в Ялте в июне, было найдено сегодня. Рабочие обнаружили его во время расчистки русла реки. Женщина проживала в кооперативе «Хуторок», который сильно пострадал во время разгула стихии. Новые квартиры получат все, чьи жилища пострадали от потопа.

Сильный ливень обрушился на Ялту 18 июня: за сутки выпало три месячные нормы осадков. Во время потопа один человек погиб, одна женщина – тело которой нашли сегодня – все это время числилась пропавшей без вести.

Летние потопы в Крыму – в Керчи, Ялте, Бахчисарайском, Ленинском и других районах Крыма – признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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