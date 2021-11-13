Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.5
воздух +12
море +16

Власть

В центре Симферополя на сутки перекроют движение

Временное ограничение движения вводится на симферопольской улице Красноармейской в связи с дорожными работами.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Администрация Симферополя информирует, что в период с 06:00 воскресенья, 14 ноября, и до 03:00 понедельника, 15 ноября, в связи с проведением дорожных ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств по улице Красноармейской на участке от Козлова до Крылова», - говорится в сообщении администрации.

Жителей и гостей Симферополя просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

Ранее власти крымской столицы предупредили о перекрытии на двое суток движения по улице Залесская, где также проходит масштабный ремонт дорожного полотна.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Белорусские фуры задержаны при въезде на Крымский мост. Водители уже трое суток ждут, когда им разрешат забрать груз.

На улице Гоголя в Симферополе изменилась схема движения транспорта. Схема движения транспорта несколько изменилась на улице Гоголя в Симферополе.

У Соборной мечети в Симферополе пообещали построить эстакаду. Строительство Соборной мечети продолжается. В ближайшее время заключат договор на строительство ограждения и ведется поиск подрядчика по озеленению.

Росавиация опубликовала список субсидируемых авиарейсов в Крым на 2022. Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год.

Происшествия
Масштабное ДТП в Крыму: 12 пострадавших

Масштабное ДТП в Крыму: 12 пострадавших

Авария с участием легковушки и микроавтобуса произошла на юге Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Коронавирус в Крыму
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму выявили 837 случаев Covid-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В Крыму закончилась вакцина от коронавируса

В Крыму закончилась вакцина от коронавируса

В Крыму закончился запас вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации