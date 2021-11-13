В центре Симферополя на сутки перекроют движение

Временное ограничение движения вводится на симферопольской улице Красноармейской в связи с дорожными работами.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Администрация Симферополя информирует, что в период с 06:00 воскресенья, 14 ноября, и до 03:00 понедельника, 15 ноября, в связи с проведением дорожных ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств по улице Красноармейской на участке от Козлова до Крылова», - говорится в сообщении администрации.

Жителей и гостей Симферополя просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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