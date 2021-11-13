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Бизнес

В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 520 рублей, ужин в ресторане - 2700

Согласно данным Крымстата, в октябре 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 520 рублей (дороже всего в Евпатории - 619 руб, дешевле всего в Симферополе - 467 руб.).

За год (в сравнении с ценами октября 2020) стоимость снизилась на 2 рубля.

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму в октябре 2021 обходился 2774 рубля (дороже всего в Ялте - 2943 руб, дешевле всего в Евпатории - 2540 руб. ). За год стоимость ужина выросла на 7%, за три года - на 24%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в сентябре в среднем по Крыму 71,3 рублей. Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 118 рублей (дороже всего в Симферополе - 123 руб., дешевле всего в Ялте - 95,5 руб.).

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Стоимость жилья на вторичном рынке в Крыму выросла, а в Севастополе снизилась. В III квартале 2021 года цены на жилье на вторичном рынке в Крыму по сравнению со II кварталом повысились на 0,9%, а в Севастополе снизились на 0,3%, сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

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