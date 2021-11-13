Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Житель Севастополя продал в интернете тысячи поддельных ковид-сертификатов ● Чем чаще всего болеют крымчане после перенесенного COVID-19 ● Пугающая динамика: в Крыму вчетверо выросло число пневмоний ● Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму заявили: QR-коды разорили общепит
В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек
фото © Новости Крыма
По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Это на три меньше, чем сутки тому. От опасной болезни скончались за сутки 10 человек в возрасте от 34 до 84 лет.
«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 43 612 человек. В настоящий момент выздоровели 36 067 человек, 1 517 умерли», - приводит данные официальный сайт правительства Севастополя.
При этом на утро 13 ноября сделали прививку от коронавируса 212 148 человек.
Второй этап вакцинации прошли 176 383 жителя региона. «Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано», - гласит информация на портале.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек
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