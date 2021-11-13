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Коронавирус в Крыму

В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек

В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек

фото © Новости Крыма

По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Это на три меньше, чем сутки тому. От опасной болезни скончались за сутки 10 человек в возрасте от 34 до 84 лет.

«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 43 612 человек. В настоящий момент выздоровели 36 067 человек, 1 517 умерли», - приводит данные официальный сайт правительства Севастополя.

При этом на утро 13 ноября сделали прививку от коронавируса 212 148 человек.

Второй этап вакцинации прошли 176 383 жителя региона. «Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано», - гласит информация на портале.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чем чаще всего болеют крымчане после перенесенного COVID-19. Чаще всего после перенесенной коронавирусной инфекции жители Крыма сталкиваются с пневмонией, бронхитом и кожными заболеваниями.

Пугающая динамика: в Крыму вчетверо выросло число пневмоний. Количество случаев заболевания пневмониями в Крыму возросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, республика входит в 15 регионов с самой высокой заболеваемостью.

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму выявили 837 случаев Covid-19.

В Крыму закончилась вакцина от коронавируса. В Крыму закончился запас вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек

В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек

По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

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