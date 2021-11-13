Происшествия
В Севастополе юный велосипедист кинулся под троллейбус
В центре Севастополя на пешеходном переходе перед площадью Ушакова со стороны улицы Большая Морская произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста и троллейбуса.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
«12 ноября в 17:30 на улице Большая Морская в районе дома №52 водитель 1972 года рождения, управляя маршрутным троллейбусом, совершил наезд на трехлетнего мальчика, который выехал на беговеле на проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора»», — рассказали в ведомстве.
По информации очевидцев, трагедии удалось избежать благодаря тому, что в последний момент и водитель троллейбуса, и мать маленького нарушителя ПДД смогли правильно отреагировать на критическую ситуацию.
«Увидев реакцию водителя троллейбуса, мать ребенка успела сорвать его с велосипеда», — пояснил свидетель происшествия в комментарии к сообщению в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» соцсети «ВКонтакте».
В УМВД уточнили, что в результате ДТП ребенка доставили в детскую городскую больницу.
В тексте использованы материалы: Форпост
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