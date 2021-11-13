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Коронавирус в Крыму

В Крыму заявили: QR-коды разорили общепит

08:42 суббота, 13 ноября 2021
В Крыму заявили: QR-коды разорили общепит

фото © Новый день

В Феодосии владельцы организаций общепита заявили о неминуемом банкротстве отрасли и попросили главу Крыма смягчить введенные ограничения.

Предприниматели отмечают, что сначала пандемии коронавируса отрасль терпит убытки. А после введения QR-кодов и запрета работать после 23 часов посещаемость их заведений сократилась настолько, что выручка упала на 90%. Более 30 предприятий города оказались под угрозой закрытия, порядка 500 сотрудников и из семей рискуют остаться без средств к существованию.

«Мы выполнили все ваши условия: привили 100% сотрудников, дали доступ к камерам наблюдения, – подчеркивают предприниматели. – У нас соблюдаются все санитарные меры. Отмените QR-коды и разрешите нам работать после 23:00».

Предвосхищая ответ чиновников, феодосийские рестораторы заявили: «Меры поддержки, предлагаемые государством в виде кредитов, еще больше загоняют в долговую яму».

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стоимость жилья на вторичном рынке в Крыму выросла, а в Севастополе снизилась. В III квартале 2021 года цены на жилье на вторичном рынке в Крыму по сравнению со II кварталом повысились на 0,9%, а в Севастополе снизились на 0,3%, сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

Бизнес Крыма решил поставить на «игру в кальмара». На улицах города замечены молодые люди в костюмах из резонансного сериала.

Бизнесмены Севастополя попросили Развожаева объясниться. Предприниматели сферы общепита не понимают, почему губернатор приносит в жертву их индустрию.

Пароль - отзыв: севастопольский общепит не стал заморачиваться по поводу QR-кодов. Севастополь переходит в режим жестких антикоронавирусных ограничений.

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