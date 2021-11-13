Происшествия
Троллейбус сбил ребенка в центре Севастополя
Троллейбус в центре Севастополя наехал на ребенка, который вышел на дорогу на красный свет.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города, передает «Новый Севастополь».
«Малолетний пострадавший был доставлен в ГБУЗС «Городская больница №5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка», – говорится в сообщении.
Инцидент произошел накануне на улице Большой Морской. Ребенок вышел на дорогу на красный свет светофора в присутствии матери.
Прокуратура проверит исполнение требований закона о безопасности дорожного движения, а также условия воспитания ребенка в семье.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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