Троллейбус сбил ребенка в центре Севастополя

Троллейбус в центре Севастополя наехал на ребенка, который вышел на дорогу на красный свет.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города, передает «Новый Севастополь».

«Малолетний пострадавший был доставлен в ГБУЗС «Городская больница №5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне на улице Большой Морской. Ребенок вышел на дорогу на красный свет светофора в присутствии матери.

Прокуратура проверит исполнение требований закона о безопасности дорожного движения, а также условия воспитания ребенка в семье.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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